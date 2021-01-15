В Самарскую область поступило более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса, в том числе сегодня, 15 января, поступило еще партия вакцины ГамКовидВак – 1000 доз. По распоряжению президента Владимира Путина, который поручил начать массовую вакцинацию в регионах со следующей недели, в Самарской области медучреждения начали готовить к приему пациентов для получения прививки.- В Самарской области уже в 51 медицинском учреждении созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции. Подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение по порядку проведения вакцинации, - рассказали в пресс-службе Правительства Самарской области.На сегодняшний день, более 6000 тысяч жителей региона уже сделали прививку от коронавируса, а 3000 человек прошли второй этап вакцинации. В первую очередь были привиты медработники, учителя и соцработники, которые находятся в группе риска заражения новой коронавирусной инфекцией.- При поступлении больших партий вакцины, которые ожидаются в ближайшее время, список категорий будет расширен. Приоритетной вакцинации также подлежат сотрудники организаций, контактирующие с большим количеством людей (сотрудники организаций общественного транспорта, торговли, общественного питания и др.), обучающиеся в организациях среднего и высшего профессионального образования и лица, подлежащие призыву на военную службу, - отметили чиновники.Чтобы записаться на вакцинацию от коронавируса необходимо зайти на портал Госуслуг, личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19». Также онлайн-запись открылась на портале Единой электронной регистратуры Самарской области в разделе «Записаться на бесплатный прием к врачу», «Вакцинация от COVID-19».Кроме электронной записи будет работать «горячая линия» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).