В Самаре скорректировали расписание автобусного маршрута № 12. Как сообщили в компании СамараАвтоГаз, по многочисленным просьбам жителей города на маршруте до авиационного завода будет действовать новое расписание в утренние часы уже с 18 января 2021 года.- С понедельника, 18 января, будет действовать новое расписание в утренние часы. Автобусы №12 будут отходить от остановки «Микрорайон 15А» (ул. Алма-Атинская) в 06:05 и 07:08 и следовать до остановки «Авиационный завод», - сообщили представители СамараАвтоГаз в твиттере.