В период с 9 января по 15 января прокуратура Самары провела проверку качества уборки территории Самары после снегопада. Как сообщили в прокуратуре Самарской области, было выявлены серьезные недостатки в деятельности специализированных служб.- Прокуроры выявили проблемы обеспечения техникой, резервами ГСМ, а также людскими резервами, что повлекло принятие органами прокуратуры, государственного контроля свыше 300 мер реагирования, - рассказали в пресс-службе ведомства.16 января 2021 года в Самаре и области снова ожидается метель, с продолжением в последующие дни. Исходя из прогноза, первый заместитель прокурора Самарской области Игорь Харитонов объявил предостережение исполняющему обязанности главы городского округа Самара Владимиру Василенко о недопустимости нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети на территории города. Прокурор напомнил чиновникам об административной ответственности в случае повторных нарушений.Отметим, что ранее глава города Елена Лапушкина также была недовольна работой спецслужб по уборке снега во дворах Самары. Несмотря на то, что в городе после рекордного снегопада 9 января, работало порядка 400 единиц техники, но этого не хватило, чтобы местные жители остались довольны качеством проводимых работ, о чем они ежедневно сообщают в социальных сетях.