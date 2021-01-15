Прокуроры Октябрьского района Самары, совместно с представителями районной администрации и сотрудниками ГИБДД провели рейд на выявление некачественной уборки и вывоза снега в Октябрьском районе Самары. Проверяющие побывали на проспекте Ленина, улицах Радонежской, Мичурина, Николая Панова, Гая, Революционной, Автобусный проезд, Ново-Садовая и на Московском шоссе.- В ходе проверки выявлены следующие нарушения: наличие снежных валов ближе 10 метров от пешеходного перехода, которые ограничивают видимость для участников дорожного движения, наличие снежных валов ближе 20 метров от остановочных пунктов маршрутно-транспортных средств, на тротуарах, на пересечении улиц в одном уровне, а также сужение проезжей части снежными накоплениями и наличие нерасчищенного снега на проезжей части толщиной более 5 сантиметров, - уточнили в Прокуратуре Самарской области.Прокуроры составили административные акты в отношении должностных и юридических лиц, которые виновны в выявленных нарушениях. Рассмотрение актов по статье 12.34 КоАП РФ находится на контроле прокуратуры Октябрьского района Самары.Ранее КП-Самара сообщала, что первый заместитель прокурора Самарской области предупредил и. о. главы Самары Владимира Василенко об ответственности за некачественную уборку улично-дорожной сети после снегопада.