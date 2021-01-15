Жители Самары еще не оправились от снегопада в начале января, как на регион вновь приближаются метели. Приволжское УГМС дали прогноз на предстоящие сутки, 16 января 2021 года, в Самарской области.- Объявлен желтый уровень опасности: в ночь на 16 января, с продолжением днем, по западной стороне Самарской области и в Самаре ожидается сильный снег, - сообщили синоптики.По прогнозу Приволжского УГМС, днем, 16 января, ожидается также сильный снег и усиление юго-западного ветра со скоростью 15-18 м/с.На дорогах будут образовываться снежные заносы. Спасатели предупреждают жителей Самары об опасности в период снегопадов.- В период снегопада уменьшается видимость на дорогах, поэтому необходимо быть предельно внимательными и осторожными за рулем. Если есть возможность, стоит отказаться от поездок в это время, - предупредили в МЧС.