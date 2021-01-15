Жители Самарской области с 12 по 15 января 2021 года получают поздравительные открытки с юбилеем образования Самарской губернии. Открытки доставляются в рамках проекта «Живая история Самарской губернии».- Цель проекта - помочь каждому прикоснуться к истории родного края, вспомнить ее ключевые вехи, испытать чувство гордости за свой город, район, за родную губернию, - рассказали создатели открыток.На открытках изображены фотографии памятников культуры и знакомых географических мест, исторических событий, а также знаменитых представителей губернии. Сюда вошли фотографии, отобранные в архивах, а также взятые у современных коллекционеров.На каждой открытке есть QR-код на скачивание приложения дополненной реальности, с помощью которого на лицевой стороне открытки можно увидеть анимированные видеосюжеты о Самаре.- Виртуальная часть ориентирована в первую очередь на детскую аудиторию. От имени анимационного персонажа Тимофея в доступной и интересной форме ролики рассказывают об основных достопримечательностях, о событиях, фактах и достижениях из истории Самарской области, - рассказали создатели.Полную коллекцию изображений, которые были использованы на поздравительных открытках, можно посмотреть на сайте живаяистория63.рф.А что изображено на вашей открытке? Делитесь в комментариях!