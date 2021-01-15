В Самарской области на январских праздниках увеличилось число пожаров в жилых домах – с 59 годом раньше до 79. А уже в первый рабочий день в огне погибли два человека. Дом загорелся в селе Староганькино в Похвистневском районе. К моменту прибытия пожарных расчетов огонь уже гулял на площади 70 кв.м., потолок и кровля частично обрушились, из задымленного помещения спасли пьяного мужчину 61 года. Проверить, остался ли кто-то внутри, не удалось: пожар охватил все деревянное здание, оно частично разрушилось. Но когда потом спасатели приступили к разбору завалов, под ними обнаружили тело еще одного мужчины и женщины.- Для установления причины пожара органами дознания ведётся проверка. По предварительным данным пожар мог произойти от не соблюдения правил пожарной безопасности при курении, - сообщают специалисты.Еще один пожар произошел в Большеглушицком районе - в селе Тамбовка огонь заметили соседи, им уже были объяты 50 кв.м. надворных построек и жилого дома. Уже рухнула кровля, когда соседи рассказали – в доме находились хозяева. После того, как пожар потушили, при разборе завалов нашли тела трех человек: 1950, 1988 и 1985 г.р.- По предварительным данным возгорание могло произойти в связи с нарушением правил эксплуатации печного оборудования, - объясняют эксперты.Предотвратить страшные смерти можно, внимательнее следя за эксплуатацией опасного оборудования и внимательнее относясь к своей безопасности.- Уважаемые граждане и гости Самарской области, в связи с гибелью людей на пожарах и для предотвращения подобных случаев в дальнейшем просим строго соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и электроприборов, курить строго в отведённых для этого местах, - обращаются к жителям руководители учреждения «Центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям».При первых признаках возгорания нужно немедленно сообщать о пожаре по телефону «01», «101» или по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».