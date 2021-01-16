15 января в Тольятти скончался главный редактор еженедельника \\"Спортивное обозрение Самарской губернии\\", автор и ведущий программы \\"Фан-клуб\\", известный спортивный журналист Валерий Мальков. Ему было всего 55 лет. Как отмечают его коллеги, в последние недели он находился в инфекционном отделении больницы №5. Сам Валерий рассказывал о встрече с коронавирусом: 18 декабря он попал в реанимацию, 2 января уже был выписан в общую палату, но 13 января ситуация опять изменилась и Валерий Мальков вновь оказался в инфекционном корпусе больницы.- Несмотря на все пережитое, я потихоньку возвращаюсь в строй и в ближайшее время снова буду рядом со своими близкими и родными, - писал он 5 января.Журналист собирался вернуться в строй к старому Новому году, планировал номер на 20 января, неизменно радуя всех оптимизмом и своим лозунгом: \\"Со спортом не надо дружить, спортом надо заниматься\\".К сожалению, болезнь оказалась гораздо более коварной. 15 января Валерия Малькова не стало. Спортивная общественность тяжело переживает эту утрату: он многое делал для продвижения самых разных видов спорта, в том числе и ан местах, помогал маленьким клубам, небольшим секциям. Сам себя Валерий называл фанатом губернского спорта.- Без сомнения, уникальная личность. Тольяттинскому спорту ещё предстоит осознать масштаб утраты. Валера системно тащил не мейнстримовские виды спорта - из недели в неделю, 20 лет. Прежде всего, они осиротели сегодня. Кто их теперь станет пропагандировать? Маленькие клубы по месту жительства? Чемпионаты области и муниципалитетов? - написал на страничке мастера его коллега Максим Курочкин.Редакция КП-Самара выражает искренние соболезнования родным, коллегам и друзьям Валерия Ивановича Малькова.