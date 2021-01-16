В городской Думе утвердили новые Правила застройки и землепользования в Самаре. Этот документ появился в 2001 году, но с тех пор в стране многое изменилось, были принятые Земельный и Градостроительный кодекс. Теперь Правила соответствуют действующему законодательству, на карте появилась граница исторического поселения Самара. Карта территориального зонирования будет полностью соответствовать генплану города. Теперь один и тот же участок не будет находиться в нескольких территориальных зонах.Как объяснил зампредседателя гордумы Сергей Рязанов, теперь информация по зонированию будет максимально доступна: буквально в открытых источниках можно будет посмотреть, что можно, а что нельзя делать на том или ином участке, какие обременения есть. И это позволит привлечь инвесторов прозрачностью работы.Есть и другие важные изменения для жителей. Например, был устранен административный барьер, когда жителям приходилось для узаконивания ИЖС проходить публичные слушания. Это было из-за того, что в Самарской области был низкий коэффициент застройки под ИЖС - всего 20% в то время как в большинстве других регионов этот параметр составлял 60%. Теперь его также повысили и для Самары.Также руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов объяснил, что теперь появятся две карты для зон с особым использованием территории. На одной обозначат объекты культурного наследия, на второй - все сведения о санитарно-защитных зонах и ограничениях из ЕГРН.Границы исторического поселения теперь также нанесены на карту. Их отнесли к зоне Ц1 - максимальное насыщение разрешенной деловой и коммерческой активностью. При этом уже сейчас в границах поселения нельзя строить дома выше пяти этажей - такие нормы будут действовать до утверждения параметров исторического поселения.