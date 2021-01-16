В Самарской области продолжается массовая вакцинация от коронавирусной инфекции. В числе первых вакцину получают медицинские работники, педагоги и соцработники. Как именно действует прививка, накануне подробно рассказал главный врач 5-й тольяттинской больницы и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области Николай Ренц.- РНК вакцина, которая применяется в России и во всем мире, – это одна из самых безопасных. Потому что матричная кислоты - рибонуклеиновая кислота – это та матрица, на которой наша клетка начнет синтезировать белок аналогичный белку, из которого состоит шип вируса, - отметил Николай Ренц. - Я лично сделал прививку Спутником V. Через 21 день ревакцинацию и через 21 день проверил у себя уровень антител. Этот уровень был достаточно высоким - 15,6 - это позволяет мне надеяться, что я не заражусь в случаи контакта с заболевшими COVID-19.Руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Самарской области добавил, что несмотря на прививку, он продолжает строго соблюдать меры безопасности, в частности, носить маску. Николай Ренц призвал жителей Самарской области активно включиться в массовую вакцинацию, чтобы обезопасить от опасного вируса себя и родных.- Вакцинация - это самый простой, эффективный и безболезненный способ избавиться от болезни. Единственный способ действенный способ избежать тяжёлого течения заболевания и не стать угрозой для близких. Призываю вас отнестись к этому внимательно и серьезно, а главное активно, - заключил Николай Ренц.