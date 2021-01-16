15 января в Самарской области произошло сразу несколько ДТП с участие автобусов. Так под Тольятти столкнулись грузовик и маршрутка с пассажирами, погибла женщина и еще три пассажира получили травмы. А на дороге «Подъем Михайловка-Богдановка-Алексеевка» столкнулись «Хендай Солярис» и автобус «Hyunday». К счастью, в салоне общественного транспорта не было пассажиров.Как сообщи в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, ДТП произошло 05:30. Водитель 22 лет, управляя автомобилем «Хендай Солярис» выехал на встречную полосу, где и столкнулся с автобусом. В результате ДТП госпитализирован водитель легковой иномарки.Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Всего 15 января на территории региона правоохранители зарегистрировали 6 ДТП с пострадавшими: 8 человек получили травмы, один человек погиб.Читайте также:Под Тольятти фура отправила маршрутку с людьми в овраг. Погибла женщинаСемь человек, среди которых ребенок, получили травмы, сейчас на месте ДТП гигантская пробка (подробнее)Автобус, попавший в аварию с манипулятором под Самарой, был неисправенОтветственных за выпуск автобуса на линию оштрафовали (подробнее)