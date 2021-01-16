За минувшие сутки в Самарской области выявили еще 287 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает сайт стопкоронавирус.рф. Всего с начала пандемии в нашем регионе заболели 36 011 человек. Из них вылечились 33 168 в том числе, 283 пациента были выписаны за прошедшие сутки.К сожалению, есть и те, кто не смог победить болезнь. С начала пандемии в Самарской области от опасного вируса умерли 740 человек, в том числе о смерти еще одного пациента стало известно за минувшие сутки.Всего в России короновирусом заболели 3 544 623 человека, из них 24 092 случая выявлено за прошедший день. 65 085 человек умерли от коронавируса, среди них 590 человек, о смерти которых стало известно за минувшие сутки. Всего опасный вирус победили 2 936 991 пациентов, 27311 были выписаны накануне.