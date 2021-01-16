Роспотребнадзор по Самарской области опубликовал анализ отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями среди населения региона за 2020 год. В ведомстве отметили, что случаев отравления легальным алкоголем, там что продают в торговых сетях, не было. А вот суррогатами и спиртосодержащими жидкостями люди продолжают травиться.- Лечебно-профилактическими учреждениями области в 2020 году зарегистрировано 1943 случая отравлений в результате токсического действия алкоголя, различного вида спиртосодержащих, в том числе технических жидкостей и суррогатов алкоголя, из них с летальным исходом – 193 случая. В сравнении с аналогичными данными за 2019 год общее количество отравлений снизилось на 281 случай (на 12,63 %), а также количество случаев с летальным исходом на 61 случай (на 24,02 %), - рассказали в региональном Роспотребнадзоре.По данным ведомства больше всего случаев отравления зарегистрировано в Самаре. В областной столице всего отравились горячительными веществами 905 человек (или 46,58% от общего числа отравлений), их них 99 летальных исходов (или 51,3 % от общего числа летальных случаев). На втором месте Тольятти. По общему количеству отравлений там 726 случаев или 37,36 %, по количеству случаев с летальным исходом - 18 или 9,33 %. По остальным муниципальным образованиям зафиксированы единичные случаи.Горячительными напитками травились как взрослые, так и дети. Так среди подрастающего поколения до 14 лет зарегистрировано 39 случаев острых отравлений алкоголем и спиртосодержащими жидкостями. Их них 48,72 % в Самаре и 25,64 % в Тольятти. Среди подростков 15–17 лет 37 случаев отравления: 17 - в Самаре и 13 - в Тольятти. К счастью, летальных случаев вреди отравлений детей не зарегистрировано. В сравнении с прошлым годом общее количество отравлений среди детей снизилось на 11 случаев (или на 22 %), среди подростков 15 – 17 лет уменьшилось на 16 случаев (или на 30,19 %).Среди взрослых регистрировано 1867 случаев отравления. В сравнении данными прошлого года это на 254 случая (на 11,98 %) меньше. Сократилось смертей от некачественного алкоголя, причем сразу на 24,02% (на 61 случай).