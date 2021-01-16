Появились официальные данные по коронавирусу в Самарской области за прошедшие сутки. Как сообщает региональный оперштаб, в губернии за сутки зафиксировали еще 287 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, за все время пандемии в Самарской области зарегистрировано 36011 случаев коронавируса.Наибольшее число новых случаев выявлено в Тольятти – 101, на втором месте по числу заболевших Самара – 86. Еще 12 случаев в Красноярском районе, 10 – в Отрадном, по 9 в Кинельском районе и Сызрани.Из 287 новых случаев, выявленных за минувшие сутки, 244 человек были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ, а 43 человека при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений болезни. За минувшие сутки стало известно о смерти еще одного человека, болевшего коронавирусом. Это женщина 45-лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего от опасного вируса в регионе умерли 740 человек.