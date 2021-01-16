Еще одно страшное ДТП, что произошло в Самарской области 15 января, случилось в Волжском районе на дороги М-5 «Урал». 34-летний водитель, управляя автомобилем «МАЗ» с прицепом ошибочно оценил расстояние до иностранной легковушки «Дэу Нексия», что ехала впереди. Это, к сожалению, закончилось для водителя иномарки поездкой в больницу.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, многотонный грузовик подтолкнул легковушку. От удара иномарка по инерции полетела в отбойник. В итоге 22-летнему водителю легковушки понадобилась помощь медиков, он был госпитализирован. Машина серьезно пострадала, от ее багажника ничего не осталось.Сейчас по факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Напомним, также 15 января под Тольятти фура отправила маршрутку с людьми в овраг. Погибла женщина. Еще одно ДТП произошло на дороге «Подъем Михайловка-Богдановка-Алексеевка». Там столкнулись Hyundai Solaris и автобус Hyunday. К счастью, в салоне общественного транспорта не было пассажиров.Читайте также:Прокуратура Самарской области проведет проверку по факту ДТП с фурой и маршруткойВ ДТП пострадали пассажиры автобуса, одна женщина погибла (Подробнее)