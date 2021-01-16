16 января, отмечается Всемирный день The Beatles. В честь этого эксперты онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, проанализировали базу резюме и выяснили, как часто соискатели пишут о любви к ливерпульской четверке.Как оказалась, упоминания известных музыкантов в резюме и правда встречаются, пусть и редко. Всего таких анкет оказалось более тысячи. Чаще всего это соискатели из Москвы, Санкт-Петербурга и Самарской области. Также в пятерке - Московская и Свердловская области. Среди профессиональной принадлежности лидируют «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг, реклама, PR» и «Продажи». Женщины о любви к The Beatles в резюме пишут чуть, чем мужчины – 51%.- Упоминание The Beatles в резюме не всегда связано с музыкальными пристрастиями соискателя, иногда это напрямую связано с профессиональной деятельностью – например, с организацией мероприятий или подготовкой текстов. Некоторые соискатели в резюме сообщают, что хотели бы работать с единомышленниками, например, один мужчина в разделе о себе написал: «Ищу работу в понимающем коллективе: The Beatles; Deep Purple; Pink Floyd, – пояснил руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье Александра Севостьянова.Упоминания ливерпульской четверки чаще связано с особенностями работы, а не с требованиями к кандидату.