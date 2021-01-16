В Самарской области продолжается вакцинация от коронавируса. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, уже в 51 медицинском учреждении губернии созданы условия для проведения вакцинации. Там подготовлены прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и необходимое обучение. По мере поступления вакцины эти учреждения будут включаться в процесс вакцинации.На минувшей рабочей неделе в регион поступило 5,5 тысяч доз вакцины ГамКовидВак. Все они распределены по 26 медицинским организациям.- По мере поступления больших партий вакцины в регион будет увеличено количество медорганизаций и количество доз, поставляемых в каждое учреждение, - отметили в Минздраве Самарской области.В первую очередь вакцинацию пройдут те, кто относится к группе риска: медицинские работники, учителя и соцработники. Как только вакцины поступил больше, список будет расширен. В приоритете сотрудники организаций, контактирующие с большим количеством людей, школьники, студенты и призывники.- Кроме того, в соответствии с федеральными рекомендациями для категории граждан старше 60 лет сняты ограничения для проведения вакцинации препаратом ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции, - отметили в ведостве.Записаться на вакцинацию в те поликлинники, в которые поступила вакцина можно дистанцио на портале Госуслуг (в личном кабинете «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19») и на портале Единой электронной регистратуры Самарской области (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»). Кроме того записаться можно по телефону на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу).- Для разъяснения всех вопросов по вакцинации необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления полиса ОМС. Подробную информацию по вакцинации от COVID-19 можно получить на горячей линии Минздрава России 8 800 200 0 200, - уточнили в министерстве.Список организаций, в которые распределена вакцина:1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 13 Железнодорожного района»2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 4 Кировского района»3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 5 Кировского района»4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 7»5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 3»6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 4»7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района»8. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 6 Промышленного района»9. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 1 Промышленного района»10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 6»11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская больница № 10»12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская консультативно-диагностическая поликлиника № 14»13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская медико-санитарная часть № 2 Промышленного района»14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Самарская городская поликлиника № 10 Советского района»15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Самарская областная клиническая больница № 2»16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Безенчукская центральная районная больница»17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Большеглушицкая центральная районная больница»18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Большечерниговская центральная районная больница»19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Кинельская центральная больница города и района»20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Нефтегорская центральная районная больница»21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Пестравская центральная районная больница»22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Приволжская центральная районная больница»23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Хворостянская центральная районная больница»24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Новокуйбышевская центральная городская больница»25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная городская больница»26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Самарской области «Красноармейская центральная районная больница»