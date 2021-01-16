Болельщики \\"Крыльев Советов\\" выбрали форму для команды на сезон 21/22. Им предложили для голосования четыре варианта. Фанатам приглянулся самый пестрый - рисунок на майках немного напоминает разбитый экран дисплея. С другой стороны, такой узор наверняка усложнит задачу противникам, у которых будет рябить в глазах.Стоит отметить, что это лишь первый вопрос, который был озвучен в голосовании в проекте \\"Твои Крылья\\". Также болельщикам предложили определить, какие основные цели должны стоять перед командой на следующий сезон.- Вы выбрали стабильное выступление команды в РПЛ и борьба за Кубок России (77% голосов), стабильное нахождение в топ-5 самых посещаемых клубов РПЛ (45% голосов), лидерство в подготовке молодых футболистов в России (35% голосов), - отметили в пресс-службе \\"Крыльев\\".