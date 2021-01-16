45-летний житель Тольятти прописал в своей квартире 12 иностранцев. Как и бывает в таких случаях, фактически мужчина даже не планировал предоставлять свое жилье гостям. Резиновая квартира находилась в доме по улице Чапаева в Центральном районе города.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, мужчину неоднократно предупреждали сотрудники полиции об ответственности за нарушение миграционного законодательства, но он все равно переступил закон. Известно, что подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, официально не трудоустроен. Задержанный свою вину признал, в содеянном признался и рассказал, что людей в своей квартире он прописывал за денежное вознаграждение.Сейчас отделом дознания ОП № 24 Управления МВД России по Тольятти в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.