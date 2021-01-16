Часть матчей футбольного клуба «Крыльев Советов» проходит в холодное время года. Болельщикам на трибунах стадиона «Самара Арене» в такие дни приходить нелегко. Чтобы поддержать своих зрителей клуб придумал ряд «теплых» опций. В том числе крытые и теплые зоны гостеприимства, точками питания, где можно купить горячий чай, возможность воспользоваться теплыми пледами. Вскоре может появиться еще одна возможность согреться.- Мы получили от вас массу положительных отзывов. Спасибо вам за высокую оценку работы клуба в этом направлении! Также болельщики добавили свои пожелания по поводу проноса термосов на стадион. «Крылья Советов» подготовили письмо в Лигу о том, чтобы предусмотреть такую возможность в регламенте, - сообщили в пресс-службе клуба.Получит ли эта инициатива одобрение, пока неизвестно.