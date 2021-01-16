Боинг 737 авиакомпании «Россия» выполнявший рейс FV 5645 «Новосибирск-Сочи» совершил вынужденную посадку в аэропорту Курумоч 16 января. Как стало известно, на борту внезапно стало плохо 65-летней пассажирке. Самолет приземлился в Самаре примерно в 19:11.- На земле самолёт встречали реанимационный автомобиль и карета скорой помощи. Но на момент, когда медики поднялись на борт, пассажир скончался, - рассказали в пресс службе аэропорта Курумоч.Причина смерти пассажирки уже известна. Как сообщила сайту samara.kp.ru помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик, женщина перенесла инфаркт.В 21:08 самолет поднялся в воздух и продолжил рейс/