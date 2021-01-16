У въезда в Самару недалеко от торгового комплекса «Амбар» в субботу, 16 января произошла массовая авария. Как сообщили очевидцы ДТП корреспондентам samara.kp.ru, столкнулись около семи автомобилей. По предварительным данным травмы получили несколько детей, но от госпитализации родители отказались.- Полицейские сейчас работают на месте ДТП. Точные данные по количеству автомобилей, а также детали случившегося будут позже, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области. – Обошлось без серьезных травм.Очевидцы заметили на месте ДТП машину скорой помощи и сотрудников МЧС