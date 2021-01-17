«Динамо Самара» добилось победы в первом матче 11 тура чемпионата России по мини-футболу над «Новой генерацией» из Сыктывкара. Встреча проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и завершилась со счетом 4:1. На гол сыктывкарца Даниила Новика волжане ответили точными выстрелами Ришата Котлярова, который оформил дубль, Евгения Мурашова и Павла Сучилина.- Как и ожидалось матч, получился тяжелым, энергозатратным, - цитирует старшего тренера «Динамо Самара» Станислава Ларионова пресс-служба волжан. - Наш сегодняшний соперник - команда мобильная, подключает к атакам вратаря - очень достойный противник. Наши футболисты в сегодняшней встрече выполнили установку тренерского штаба на восемьдесят процентов, с трудом и не без ошибок, но справились с поставленной задачей. Хочу отметить нашего вратаря Родиона Залалетдинова, который сегодня много выручал в сложных ситуациях. В концовке встречи, когда повели в счете, стало немного легче.Второй матч тура «Динамо» и «Новая генерация» проведут сегодня, 17 января, также в «МТЛ Арене». Начнется встреча в 16:00 по местному времени.