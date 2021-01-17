Жители Самарской области смогут записаться на вакцинацию от коронавируса через интернет. Запись открыли на портале государственных услуг, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.- Записаться можно на сайте www.gosuslugi.ru (личный кабинет «Мое здоровье», раздел «Запись к врачу», медицинская услуга «Вакцинация от COVID-19»), а также на портале Единой электронной регистратуры Самарской области er.mz63.ru (кнопка «Записаться на бесплатный прием к врачу», раздел «Вакцинация от COVID-19»). Кроме того, сделать это можно по звонку на «горячую линию» по номеру 122 или 8-800-30-22-163, добавочный номер 2 (Запись на прием к врачу), - говорится в сообщении.Всего в регионе в 51 медицинском учреждении создали условия для проведения вакцинации от COVID-19. Там подготовили прививочные кабинеты, медицинские работники прошли инструктаж и обучение. Недавно в Самарскую область завезли очередную партию вакцины, которая включает 1000 доз.