Смертельная авария произошла в Самарской области в субботу, 16 января. В районе 12:45 в Сызранском районе на дороге «Урал - Старая Рачейка - Смолькино» столкнулись «Лада Калина» и Hyundai Tucson. Водитель отечественной легковушки скончался, сообщают пресс-служба областного ГУ МВД и ОГИБДД Сызранское.- Водитель Hyundai двигался со стороны села Жемковка в сторону села Заборовка. В пути следования мужчина совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулся с автомобилем «Лада 11173» под управлением водителя 1983 года рождения, - уточнили в ГУ МВД.Авария произошла во время снегопада.Пострадала 31-летняя пассажирка кроссовера. Женщина сейчас в больнице. Полиция проводит проверку по факту ДТП.