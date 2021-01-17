Появился список мест в Самаре, где можно будет совершить омовение в ночь на вторник, 19 января, на Крещение Господне. Его огласила администрация города. Кроме купели на Полевом спуске набережной Волги, омовение можно совершить в купелях в храме Спиридона Тримифунтского (улица Советской Армии, 251Б), храме Казанской иконы Божией Матери (улица Коммунистическая, 1) и храме во имя Архистратига Божьего Михаила (улица Новгородская, 1).- В местах совершения омовений будет организован контроль за соблюдением социальной дистанции и масочного режима, - уточнили в мэрии Самары.Власти отметили, что в других местах купание в прорубях запрещено. Незаконные купели обещают убрать.