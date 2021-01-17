Сайт стопкоронавирус.рф опубликовал статистику по заразившимся COVID-19 в Самарской области на 17 января 2021. За прошедшие сутки вирус подтвердили у 287 человек. Это ровно столько же, сколько сутками ранее. По этому показателю 63 регион на 15 месте по стране.- Всего в России за 24 часа выявили 23 586 случаев COVID-19. Больше всего в Москве (4012 случаев), Санкт-Петербурге (3316) и Московской области (1426), - говорится в сообщении.К сожалению, в Самарском регионе скончались еще два пациента, у которых был подтвержден коронавирус. Общее число жертв COVID-19 в области достигло 742.