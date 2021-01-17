Пугающую статистику озвучили в региональном ГУ МЧС. За первые 17 дней 2021 года угарным газом в Самарской области отравились 12 человек, пять из которых – дети. К счастью, никто не погиб.- Причины данных происшествий - нарушение правил эксплуатации вытяжной газового оборудования и вытяжной системы, - уточнили в МЧС.Специалисты напоминают жителям региона - чтобы не отравиться угарным газом, надо соблюдать правила. Всего их 13:1. Используйте только исправное оборудование.2. Позаботьтесь о хорошей вентиляции.3. Чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран.4. Не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра.5. Следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки.6. Заметив потухшую горелку, не пытайтесь ее зажечь вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, распахните окна и как следует проветрите кухню.7. Если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы до момента ликвидации утечки газа и полного проветривания помещения.8. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «04».9. Не подпускайте маленьких детей к газовой плите (баллону) и не разрешайте им играть на кухне;10. Горящий газ сжигает кислород, поэтому не закрывайте в кухне вентиляционные отверстия и чаще проветривайте ее;11. На ночь и уходя из дома, обязательно перекрывайте кран подачи газа.12. Не закрывайте печную заслонку, пока угли не прогорели.13. Автолюбители, не работайте в гараже при работающем двигателе.Первые признаки отравления угарным газом – тошнота, головная боль, рвота, шум в ушах, одышка, кашель, слезящиеся глаза. Иногда может быть вялость и сонливость, потеря равновесия, проблемы с координацией, расстройства слуха и зрения.При утечке в первую очередь перекройте подачу газа к плите. Нельзя зажигать спички, курить, включать свет и электроприборы (лучше обесточить квартиру). Обязательно нужно проветрить всю квартиру, а потом уйти из помещения, пока запах газа не исчезнет.