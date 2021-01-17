Оперативный штаб Самарской области рассказал, где и как заразились коронавирусом 287 новых заболевших. Больше всего случаев за сутки в Самаре – 117. Следом идет Тольятти, там 102 новых заболевших. В других городах и районах не так много заразившихся: в Красноярском районе 8 случаев, в Отрадном – 7, в Сызрани – 6, в Чапаевске и Кинель-Черкасском районе – по 5 и т.д.- 247 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; человек выявлены при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений, - рассказали в оперштабе, как обнаружили коронавирус у новых заболевших.К сожалению, двое пациентов с COVID-19 за прошедшие 24 часа скончались. Это две женщины – 63-х и 79-и лет. У обоих были проблемы с сердечно-сосудистой системой.