Депутат Госдумы Александра Хинштейн заявил, что направил прокурору Самарской области обращение, где указал признаки коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега. Об этом депутат рассказал в своем твиттере.- Не только ТАК убирать, но и ТАК воровать! Направил обращение прокурору Самарской области в связи с признаками коррупционных действий при заключении муниципальных контрактов на уборку снега, - говорится в сообщении.Подробности Александр Хинштейн обещал рассказать позже.Напомним, ранее первый заместитель прокурора Самарской области пригрозил нынешнему первому заместителю главы областной столицы Владимиру Василенко ответственностью из-за некачественной уборки улиц от снега.