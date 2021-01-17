В министерстве образования и науки Самарской области рассказали, когда в школах могут отменить занятия из-за морозов. Уроки в школах для младших классов (1-4 классы) могут отменить, если столбики термометров опустятся до -25 градусов. Ученики среднего звена (до 8 класса) могут остаться дома, когда на улице похолодает до -27. А вот уроки для старших классов могут отменить, только если на улице будет не выше -30.Однако занятия все-таки пройдут даже в самый сильный мороз, но уже дистанционно.- Руководитель образовательной организации принимает решение об отмене очных занятий в школе и переводе их в дистанционный формат, - уточнили в минобре. – Уточнить, идти в школу или нет, нужно накануне вечером у классного руководителя.Напомним, в Самарской области объявили желтый уровень опасности из-за морозов. Местами по региону столбики термометров опустятся до отметки -33.