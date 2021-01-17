Занятия в школах Самарской области с 18 января 2021 года могут отменять, если мороз будет слишком сильный. В министерстве образования объяснили, что есть общие правила, которые позволяют руководству учебного учреждения принять решение об отмене или же продолжении занятий.Очные учебные занятия в школах отменяются для учеников 1-4 классов при температуре ниже -25 градусов, для школьников до 8 класса при температуре ниже -27 градусов. Никто не будет учиться, если столбики термометров опустятся ниже -30 градусов.В такие дни для обучения используются дистанционные технологии, то есть просто погулять вместо школы точно не получится. В то же время, работа самих школ в таких условиях не останавливается. Если в день отмены занятий ребенок пришел в школу, с ним организуют учебный процесс и обеспечивают питанием.Напомним, что по прогнозам синоптиков начало недели в регионе будет морозным. Однако, днем температура не должна опускаться ниже 23 градусов. Вероятно, что более сильные морозы могут быть в муниципальных районах, в том числе на севере области.