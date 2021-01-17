Солистка самарского детского музыкально-хореографического театра «Искорки» Анна Черноталова вместе с командой России стала победительницей телевизионного конкурса «Во весь голос», который прошел на калане «Мир 24».- Великолепное выступление Анны принесло наивысшие баллы нашей команде. Команда России стала победителем среди 10 стран-участниц, - рассказали в театре «Искорки».В этом году конкурс проходил в онлайн-пространстве. Участие в нем принимали исполнители от 12 до 17 лет. За победу боролись команды России, Азербайджана, Армении, Киргизии, Германии, Таджикистана, Казахстана, Израиля и т.д.