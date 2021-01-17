«Динамо Самара» взяло четыре очка из шести возможных в 11 туре чемпионата России по мини-футболу против «Новой генерации». После победы в первом матче волжане сыграли с сыктывкарцами вничью во второй встрече тура. Игра проходила в «МТЛ Арене» в Самаре и закончилась со счетом 5:5. По голу в составе «Динамо» забили Алексей Лялин, Павел Сучилин, Евгений Мурашов, Владимир Саносян и Никита Хромых.- Хотелось в домашнем туре набрать максимум возможных очков, но и четыре очка в двух встречах считаю неплохим результатом. По тому, как тяжело для нас складывалась сегодняшняя игра, в которой нам пришлось много работать в обороне, при подключении к атакующим действиям на наши ворота вратаря соперника, - приводит слова старшего тренера «Динамо Самара» Станислава Ларионова пресс-служба клуба.После 11 туров волжане идут на четвертом месте в турнирной таблице мини-футбольной Суперлиги. В следующем туре «Динамо Самара» сыграет с аутсайдером чемпионата «Ухтой». Встречи пройдут в Ухте 6 и 7 февраля.