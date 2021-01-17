Тольяттинская «Лада» крупно уступила в Санкт-Петербурге местному «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 1:7. Счет в игре открыла именно «Лада». Иван Глазков реализовал большинство, ассистировали ему Алексей Мастрюков и Евгений Григоренко. После этого забивало только «Динамо».- Счет на табло, сказать больше нечего. Тем не менее, шансы были - большинство, два раза играли 5 на 3, - приводит слова наставника «Лады» Анатолия Емелина пресс-служба клуба.Следующий матч тольяттинцы проведут дома 21 января против тюменского «Рубина». Игра начнется в 19:00 по местному времени.