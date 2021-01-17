Тольяттинская «Лада» уступила польскому «Люблину» в матче группового этапа Лиги Европы ЕГФ среди женщин. Встреча проходила в Польше и завершилась со счетом 28:23 в пользу хозяек.Это первое поражение тольяттинок в этом розыгрыше Лиги Европы ЕГФ. В первой встрече «Лада» обыграла французский «Нант» 32:29.В следующем туре «автозаводчанки» сыграют на выезде с турецким клубом «Кастамону», в активе которого победа над «Нантом» и ничья с «Люблином». Встреча пройдет 23 января.Ближайшая домашняя игра Лиги Европы у «Лады» состоится 7 февраля. Тольяттинки примут тот же «Кастамону».