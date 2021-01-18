В ближайшие дни в Самарской области ожидаются сильные морозы, местами в регионе возможно до -25 градусов, сообщают в Приволжском УГМС.По данным синоптиков, в начале недели циклонический вихрь, который принес в регион снегопады, уйдет за Урал, открыв путь арктическому холоду. Осадки ослабеют, но усилится морозы.В дневное время ожидается от -15 до -20 градусов, ночью по области возможно похолодание до -25 градусов.В понедельник синоптики не прогнозируют осадков, во вторник и среду возможен снег.В холодную погоду рекомендуется без особой необходимости не выходить из дома, теплее одеваться, не пить алкоголь и не курить на морозе.