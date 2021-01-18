Самарская хоккейная команда ЦСК ВВС на игре Высшей лиги в Санкт-Петербурге уступила местному клубу \\"СКА-Нева\\" со счетом 3:4.Для самарцев это уже третье поражение в четырех играх наступившего года. В турнирной таблице ЦСК ВВС занимает 22-е место, до зоны плей-офф команде не хватает восьми очков. Шесть очков самарцы уступают тольяттинской \\"Ладе\\", которая после разгромного поражения от питерского \\"Динамо\\" занимает 19-е место.Следующим матчем ЦСК ВВС начнет домашнюю серию, во время которой проведет четыре игры. Первая состоится 21 января, в Самару приедет ханты-мансийская \\"Югра\\", которая сейчас возглавляет турнирную таблицу ВХЛ.