В Самаре определились, какую скульптуру поставят в память о первом исполнении вальса «На сопках Маньчжурии». Выбрана скульптура «Вальс», изображающая кавалера, приглашающего даму на танец, об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.Вальс «На сопках Маньчжурии» написал композитор Илья Шатров в память о погибших воинах 214-го Мокшанского пехотного полка, которые одиннадцать дней вели кровопролитное сражение в районе Мукдена и Ляояна. Композиция впервые прозвучала в Струковском парке в Самаре в 1908 году (по другим источникам - в 1907 году).Авторами скульптуры являются самарцы Николай Куклев и Кристина Цибер. Установить скульптуру планируют в Струковском саду в июне текущего года. Тогда же стартует Всероссийский фестиваль духовых оркестров, проведение которого ранее поддержали в Минкульте РФ.