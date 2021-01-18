В Самаре полицейские при силовой поддержке бойцов «СОБР» Управления Росгвардии региона пресекли работу незаконного игорного клуба. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.Как оказалось, игорный клуб находился в одной из квартир дома на улице Киевской в железнодорожном районе. На месте было изъято оборудование, а также задержан предполагаемый организатор – ранее не судимый безработный 32-летний житель Большеглушицкого района Самарской области.По факту случившегося возбуждено уголовное дело, виновным грозит до шести лет лишения свободы.