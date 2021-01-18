«Крылья Советов» объявили, что на сборах в Турции к команде присоединился исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Форварду 26 лет, он выступал за команды на родине, играл в Норвегии, Швеции, Польше и Украине. В карьере Арни Вильхьяльмссона есть один матч за сборную Исландии.- В «Крылья Советов» прибыл исландский нападающий Арни Вильхьяльмссон. Он родился в Рейкьявике, в 2017 году сыграл за национальную сборную. Кроме скандинавских клубов Арни выступал за украинские клубы «Черноморец» и «Колос», - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере «Крыльев».Напомним, сегодня, 18 января, самарцы проведут первый контрольный матч на сборах в турецком Белеке. Соперник – сербский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18.00 по самарскому времени. Посмотреть трансляцию матча можно будет на сайте samara.kp.ru.