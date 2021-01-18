Самарская полиция не стала возбуждать уголовное дело в отношении ООО \\"Базис-С.А\\", который построил ЖК \\"Солнечный\\" под Тольятти.Напомним, прокурорская проверка показала, что жилой комплекс построен с многочисленными нарушениями, на устранение которых нужны сотни миллионов рублей. Этим летом за счет бюджетных средств там поменяли канализацию, в 2021 году за счет денег из областного бюджета там будут решать остальные проблемы. А их множество. Этой зимой, к примеру, тысячи семей уже не один раз оставались без воды, отопления и электричества, а у одного из жилых домов и вовсе отвалился кусок обшивки.Прокуратура направляла материалы в полицию, чтобы те оценили законность действий застройщика, но, как недавно сообщили корреспонденту \\"КП-Самара\\" в облМВД, уголовное дело в отношении ООО \\"Базис-С.А\\" возбуждать не стали.Зато в ОВД продолжают расследование уголовного дела в отношении одной из управляющих компаний, которая обслуживает дома в ЖК \\"Солнечный\\".- Уголовное дело по статье \\"Мошенничество в особо крупном размере\\" возбуждено 7 июня 2019 года, в его основе лежит хищение денег в особо крупном размере, - рассказали корреспонденту \\"КП-Самара\\" в региональном МВД. - Деньги поступили в кассу управляющей компании в качестве оплаты за коммунальные услуги, но до ресурсоснабжающей организации не дошли. Дело расследует следственный отдел ОМВД России по Ставропольскому району.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Зловонные реки, непрочные берега: жители целого поселка под Тольятти медленно уходят под землю в домах-новостройкахВместо подвала – земляная яма, полная воды, в квартирах - плесень, по стенам – трещины. ЖК «Солнечный» был сдан всего 5 лет назад, но уже медленно рассыпается (подробности)Под Тольятти несколько тысяч семей остались без воды, света и отопления в метельИз-за неполадок с электричеством люди вынуждены греться в машинах (подробности)Власти заложили в бюджет на 2021 год 185 млн рублей на решение проблем ЖК \\"Солнечный\\"На эти деньги в микрорайоне начнут ремонт крыш, теплотрасс и инженерных сетей (подробности)