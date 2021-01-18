Тольяттинский «Акрон» рассказали подробности турецких сборов и объявил первых двух соперников по контрольным матчам. 26 января красно-черные сыграют с командой «Раднички» из сербского города Ниш, а 1 февраля – с казахстанским клубом «Кайсар».- Зарубежный сбор тольяттинцев будет состоять из двух этапов, - рассказали в «Акроне». - Первый из них продлится до 2 февраля. Наша команда будет базироваться в отеле Limak Atlantis и тренироваться в двухразовом режиме. За первые две недели «Акрон» планирует сыграть два контрольных матча (трансляции игр будут доступны на клубном Youtube-канале).Напомним, сезон ФНЛ для «Акрона» возобновится 27 февраля выездной игрой с «Велесом». Первая домашняя игра запланирована на 6 марта. Соперник – хабаровский СКА.