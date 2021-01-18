В Самаре появились новые остановки общественного транспорта. Все решения приняты, документ в мэрии утвержден. Так, в трамваях уже объявляют остановку \\"Самарский филиал Третьяковской галереи\\" вместо КРЦ \\"Звезда\\". Она называется так в обе стороны.Новое название \\"Храм Всех Святых\\" присвоено остановкам автобусов и трамваев на улице Тухачевского, а остановка на ул. Пятигорской также в обоих направлениях теперь будет называться \\"Школа №40\\".В мэрии объяснили, что теперь все документы будут приведены к единому виду и все остановки будут объявлять единообразно.