Самарцы в 2020-м году забыли забрать из кадастровой палаты более 20 тыс. документов. Большую часть таких документов составляют договоры купли-продажи, дарения, закладные, акты передачи, согласия и платежные документы. Все они переданы в архив.Как отмечают в кадастровой палате, эти документы могут понадобиться гражданам, например, для оформления кредита или сделок с собственностью, причем, в срочном порядке. Забрать их можно, обратившись в МФЦ или территориальный отдел кадастровой службы. Документы выдаются бесплатно.По сравнению с прошлым годом, число забытых документов сократилось - в 2019-м было забыто 22,8 тыс.