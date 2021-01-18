В Самарской области 288 новых случаев заражения коронавируса за прошедшие сутки, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.Всего в Самарской области 36 586 заразившихся с начала пандемии. В Самарской области ежедневно фиксируется менее трехсот заразившихся. Вылечились 33 722 человек, в том числе, 270 за прошедшие сутки.За сутки в регионе один смертельный случай среди заразившихся, всего умерли 743 человек.В целом по стране за сутки 22 857 новых заразившихся, всего с начала пандемии заболели около 3,6 млн человек.