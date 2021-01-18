Эксперты \\"Авито\\" проанализировали поисковые запросы за прошлый год и выявили наиболее популярные.Как выяснилось, в Самаре пользователи чаще всего искали кроссовки. Жители города стремились держать себя в форме - искали обувь для занятий спорта, в том числе, дома, а также для прогулок, пробежек и отдыха на природе.В списке самых популярных запросов у самарцев также \\"газель\\", \\"комбинезон\\" и \\"квартира\\". В случае \\"газели\\" речь идет не о животном, а популярном грузовике - многие искали работу водителем или хотели приобрести автотранспорт, чтобы заработать на доставке, поскольку значительно возросло количество онлайн-заказов.В целом по стране самым частым запросом был \\"дом\\", а со второго места \\"велосипед\\" потеснил гораздо более актуальные в пандемию \\"холодильник\\" и \\"диван\\".