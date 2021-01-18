3,7 кг наркотиков обнаружили сотрудники ДПС после того, как остановили обычный автомобиль для проверки документов. Самарская полиция не спешит раскрывать подробности, однако свои источники в силовых структурах рассказали корреспонденту «КП-Самара»: в машине находились два человека, они задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для них.- Автомобиль «Субару» остановили днем 14 января на посту ДПС в Зеленовке, - рассказывает источник, осведомленный в ситуации. – Внутри были двое: гражданин Белоруссии и житель Санкт-Петербурга. На заднем сидении полицейские увидели сумку, попросили открыть ее. Внутри нашли 31 пакетик с неизвестным веществом, которое изъяли и отдали на экспертизу.Специалисты установили: в пакетиках перевозили синтетический наркотик мефедрон, общая масса запрещенки превысила 3,7 кг.Откуда и куда его везли, теперь предстоит установить следствию. Уголовное дело 15 января возбудили по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере.