В Самарской области за прошедшие сутки больше всего новых случаев коронавируса выявили в областной столице, где 136 заразившихся, сообщили в региональном оперштабе.Помимо Самары больше всего заболевших в Тольятти, где 91. Всего в регионе 288 новых случаев за сутки. Среди заболевших с ОРВИ и внебольничной пневмонией выявлено 254 заражения коронавирусом, у 34-х человек вирус выявили при профосмотрах.За сутки в регионе среди заразившихся один новый смертельный случай, скончалась 76-летняя женщина, у который были заболевания сердечно-сосудистой системы.Всего с начала пандемии в Самарской области заразились 36 586 человек, их них вылечились 33 722, умерли 743 заразившихся.