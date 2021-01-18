В Оренбургской области семья ребенка, на которого год назад упала снежная глыба, получит компенсацию в 130 тыс рублей. Такое решение принял областной суд, рассмотрев все аспекты проблемы, сообщает orenday.ru.ЧП случилось в начале февраля 2020 года: мальчик вместе с бабушкой шел вдоль жилой многоэтажки, когда они проходили мимо почты, с крыши упала большая глыба снега. Мальчик получил сильный удар и потерял сознание. Ребенка доставили в больницу на скорой, ему сделали срочную операцию на лице.Судебные разбирательства длились почти год. Суды поддержали маму ребенка, принято решение взыскать с ООО \\"ЖЭУ-Ремстройсервис\\" в счет компенсации морального вреда 130 тыс рублей.В 2019 году в Самаре из-за упавшей глыбы снега тоже пострадал ребенок. В феврале 2019 года попала в больницу после падения снега женщина с переломом позвоночника.